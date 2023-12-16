السر في خلع الملابس وحدفها بالشجرة.. قصة البئر المبروكة بسوهاج وخرافات الشفاء والإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان (من أيام الفراعنة.. قصة البئر والشجرة المبروكة في سوهاج: حكايات وأساطير الشفاء والإنجاب).

وقال حمادة صلاح 50 عامًا تُربي مقابر أخميم بمحافظة سوهاج، إنه توارث تلك المهنة عن والده وجده، مضيفًا أن البئر الموجودة بالمقابر من أيام الفراعنة، ويطلق عليها "بئر الفطامة"، ومشهورة بـ"سبيل الجبانة"، موضحًا أن بعض المواطنين يأتوا لتبارك بها سواء بالشرب منها أو الاستحمام بمياها، ثم بعد ذلك يخلع الشخص ملابسه ويلقيها على شجرة الجميز التي قارب عمرها الـ 200 عام.

وأشار حمادة صلاح إلى أن مقابر أخميم تشهد يومي الخميس والجمعة إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، بل محافظات أخرى مجاورة؛ لزيارة البئر والشجرة المبروكة، وطلب الشفاء.

ويؤكد "الخليج 365" إلى أن ما يفعله المواطنون تجاه البئر والشجرة بمقابر أخميم وغيرها من العادات التي يعتقدون فيها مخالف تمامًا لتعاليم الدين الإسلامي والعلم الحديث.