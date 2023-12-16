بالصور- وزير النقل يتفقد محطة سكة حديد كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، رفقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محطة سكة حديد كفر الشيخ، والساحة الخارجية وأرصفة المحطة.

ووجه وزير النقل والمواصلات بالتطوير الفوري للمحطة بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة بها والتي تبلغ مساحتها 387 متر مربع للمباني و200 متر مربع للجراجات والتي ستشمل إنشاء 12 محلا أرضيا بمساحة 25 متر مربعا، و6 محال دور أول علوي بمساحة 45 مترا مربعا، إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

وأكد الفريق كامل الوزير أنه في إطار تطوير المحطة والمنطقة المحيطة بها سوف يحرى مراعاة ازدواج خط سكة حديد شربين - قلين - كفر الشيخ - دمنهور خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنه يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لازدواج عدد من الخطوط مثل "قليوب - منوف - طنطا - وطنطا - شبين القناطر - الزقازيق وطنطا - زفتى - الزقازيق"، وذلك لاستيعاب كثافة الركاب وزيادة عدد الرحلات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفي السياق أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من إقامة المحاور والكوبري العلوي أعلى محطة سكك حديد سخا، لإيجاد انسيابية مرورية بكافة الاتجاهات، والمناطق إضافة القضاء على الزحام المروري والتكدس.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري العمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، ووفق ذلك جرى التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ، وقلين متجهين لسخا.

كما أن الطريق الدائري محور "صبري القاضي"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما يجرى بناؤه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.