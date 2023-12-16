شكرا لقرائتكم خبر عن من الشاهد الصامت فى الجريمة؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من هو الشاهد الصامت في الجريمة؟"، استعرض خلاله مسرح الجريمة الذى يعد شاهدا صامتا على المجرمين حيث يتضمن 3 عناصر و8 مهام و7 ملاحظات، فهو مستودع سر الجريمة لاحتوائه على الآثار المادية والأدلة الجنائية، على ارتكاب الجريمة وتحديد مرتكبيها، ويُعرف مفهوم مسرح الجريمة على أنه هو المكان الذي تنبثق عنه كافة الأدلة سواء التي تدين المتهم أو تبرؤه، وهو المكان الذي انتهى فيه النشاط الإجرامي للجاني ويبدأ منه نشاط القائم بالتحقيق الأمر الذي يكسبه أهمية كبرى.ويجب الاعتناء بكل تفصيلة ولو صغيرة في ذلك المكان.

فالجريمة لا تموت، فمهما كان المُجرم ومدى حرصه على ارتكاب جريمته لابد أن يترك أثرا في مسرح الحادث حتى وإن لم يترك أي أثر إلا أن الجريمة لا زالت ترتبط به حتى يتم حلها، ويُعدُّ مسرح الجريمة أحد أكثر المفاهيم قلقًا وخطورةً في العالم، حيث يقترن هذا المصطلح بالأعمال الإجرامية والشروط الخطيرة التي تُشكِّل خطرًا على المجتمعات وتصبح تحديًا للسلطات المعنية والقانون. وإنَّ مكافحة جرائم المسرح تستلزم تقنُّات حديثة وإستراتيجيات فضلاَ عن نظام منظَّم يتضمن قوانين صارمة لإدارته بفاعلية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية حول الشاهد الصامت في الجريمة ومدى أهميتها، حيث يُعد المكان الحقيقي والفعلي الذي أقتحمه فاعل الجريمة، وبالتالي فهو المكان الذي مكث فيه الفاعل أو الفاعلون فترة من الوقت مكنهم من أرتكاب الجريمة، مخلفين وراءهم أثارا تدل عليهم، فضلا عن رصد الدور الرئيس الذى تقوم به "مسرح الجريمة" فى الكشف عن هوية الجناة حيث أنه من النادر أن يتمكن الجناة من إخفاء كل أثر لهم بمسرح الجريمة، حيث يخضع مسرح الجريمة، والأماكن الأخري التي مكث فيها الجناة قبل أرتكاب الجريمة أو بعدها لمعاينة دقيقة هدفها تحديد الآثار المتخلفة عن الجناة والتي يمكن أن تدل عليهم.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الشاهد الصامت على المجرمين".. المشرع اعتبر "مسرح الجريمة" مستودع الأسرار.. يتضمن 3 عناصر و8 مهام و7 ملاحظات.. الأبرز يُحدد عدد الجناة ودور كل منهم ومعرفتهم لمكان الحادث.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

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