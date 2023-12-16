حزب إرادة جيل داعيا العالم للاستجابة لرؤية مصر بشأن فلسطين: ليعم السلام بالمنطقة

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، المجتمع الدولي الاستجابة إلي رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية حتي يعم السلام بالمنطقة بأكلمها وينتهي الصراع وسقوط ضحايا ونزيف دماء.

وأدان "مطر" استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني ضد فلسطين وخاصة العمل الإجرامي الذى ارتكبه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بتدنيس أحد مساجد جنين بالضفة الغربية والقيام بتلاوة تراتيل تلمودية داخل المسجد.

وأعلن النائب تيسير مطر، أن هذا العمل يشكل جريمة كاملة الأركان ومخالفه لتعاليم كل الأديان السماوية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وان حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الإجرامي التي ارتكبه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بحكم مسؤوليتها عن حماية المقدسات الإسلامية باعتبارها دوله احتلال.

ودعا النائب تيسير مطر رئيس حزب كافة الجهات والهيئات الدولية والدينية والبرلمانيه والحزبية في العالم إلى إدانة هذا العمل بشتى الطرق والوسائل وخاصة من جانب الأمم المتحده ومفوضيه حقوق الإنسان حتى لا يتسع الصراع ويطول أطرافا أخري".