شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية صاحبة الدور المشرف.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الوطنية للانتخابات الرئاسية.. صاحبة الدور المشرف"، استعرض خلاله 10 أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، ويوضح "فيديو" ينشره "برلماني" الإشراف القضائي الذى كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية وشهادة حية، حيث لعبت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 دورا بارزا في خروج الاستحقاق الانتخابى بهذا الشكل المشرف، لتؤكد للعالم أجمع أن هناك ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية وشهادة حية، وذلك من خلال المجهود الجبار لمتابعة الانتخابات والإشراف عليها، وإصدار بيانات بشكل متتابع ومستمر لتوضيح ما يجرى للناخب والمراقبين.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أدى لخروج الملايين من أبناء الشعب المصري الذين لهم الحق في التصويت لصناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، كونه حق وواجب وطني والتزام دستوري - وفى تلك الأثناء - تم إجراء العملية الانتخابية بمشاركة واسعة غير مسبوقة وتاريخية في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم، وشهد العالم بنزاهتها، وستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي عن طريق المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بين 4 مرشحين هم:

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الوطنية للانتخابات الرئاسية.. صاحبة الدور المشرف".. 10 أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة.. و"فيديو" يوضح الإشراف القضائي الذى كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية وشهادة حية



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