"واللا": نقل أولى الشحنات الغذائية الطازجة من الإمارات إلى إسرائيل مرورًا بالسعودية والأردن

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، عن "نقل شحنات غذائية طازجة من خلال الجسر البرّي الجديد البديل للبحر الأحمر، وذلك عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن، ووصولًا إلى إسرائيل".

ولفت الموقع إلى أنّه "توّج التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن بالنجاح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أكملت الشاحنات العشر الأولى الطريق الطويل من موانئ الخليج إلى إسرائيل".

وأوضح "واللا"، أنّه "تتم إدارة النشاط من خلال تطبيق النقل الإسرائيلي Traknet، الذي يربط بين أصحاب الشاحنات والعملاء الذين يحتاجون إلى وسائل النقل".