وزير الدفاع البريطاني: سفينة تابعة لبحريتنا أسقطت مسيّرة يُشتبه بأنها كانت تستهدف سفنًا تجارية في البحر الأحمر

كشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أنّ "سفينة تابعة لبحريتنا أسقطت مسيّرة يُشتبه في أنها كانت تستهدف سفنًا تجارية في البحر الأحمر".
ومع استمرار الهجمات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أعلنت شركة ميرسك للشحن البحري في وقت سابق وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر موقتًا"، فيما أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية "أننا قررنا تأجيل الإبحار لجميع سفننا عبر البحر الأحمر في الأيام الثلاثة المقبلة".
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