"القسام" كشفت عن عدّة عمليات استهدفت جنود الجيش الإسرائيلي في غزة وأكّدت إيقاعهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف قوة صهيونية راجلة في منزل شرق خانيونس بقذيفة مضادة للأفراد"، مؤكدة إيقاع عناصرها بين قتيل وجريح، وفق بلاغ لها.

وفي بلاغ آخر، كشف "القسام" عن "استهداف 3 دبابات صهيونيّة من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خانيونس".

كما ذكرت أنّها استهدفت "آلية عسكرية صهيونية جنوب دير البلح بقذيفتي الياسين 105 ما أدى إلى احتراقها بالكامل".

وفي بيان آخر أيضا، أفادت "القسام"، عن "تفجير عبوتين في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح"، وعن "تفجير عبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود وأوقعناها بين قتيل وجريح".