"سبوتنيك": هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأميركي في ريف مدينة المالكية شمال شرقي سوريا

أفاد وكالة "سبوتنيك"، بأن قاعدة تابعة للجيش الأميركي تعرضت لهجوم صاروخي في ريف مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الهجمات شبه اليومية على قواعد أميركية في العراق وسوريا، وتتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وذلك في ردّ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تحظى بدعم أميركي.

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