الحاج التقى جعجع: أكدنا ضرورة إحياء القطاع المصرفي إذ لا حل من دون قطاع حيوي يعيد تمويل الاقتصاد

أشار رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج، بعد لقائه على رأس وفد من الاتحاد، رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع في معراب، إلى أنّ "الزّيارة هي لإطلاع جعجع على أجواء عمليات الصرف التي تحصل في القطاع المصرفي، والتي تطاول عدداً كبيراً من زملائنا، خصوصاً أن إدارات المصارف لا تحترم حتى المسؤولين النقابيين؛ وآخر عملية صرف لزميلنا رئيس مجلس المندوبين ميلاد متري من بنك سارادار".

ولفت إلى "أنّنا عبّرنا لجعجع عن موقفنا الذي يتمثّل في أن لدينا قانون اندماج مصرفي، اتخذ مبادرته تكتل "الجمهورية القوية" وقدّمه للمجلس النيابي، بتعديل للمادة 4 من قانون الاندماج التي تعطي التعويضات اكثر بكثير من تلك التي يلحظها اليوم القانون".

وأوضح الحاج أنّ "الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه، هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأننا نعتبر أن الحل الوحيد لموضوع صرف الزملاء يكمن في إعادة استنهاض القطاع الذي يعاني من أزمة منذ 4 سنوات، وللأسف الدولة اللبنانية حتى الآن تتلّهى بأمور أخرى؛ في وقت لن نشهد نمواً اقتصادياً من دون قطاع مصرفي".

وركّز على أنّ "المبادرة التي أقدمت عليها جمعية المصارف مؤخراً، كان من المفترض أن تكون من سنوات، لكن لا بأس طالما اتخذتها اليوم". كما نقل "تفهم جعجع للوضع، حيث أعرب خلال اجتماعنا به عن دعمه لأي مطلب محق يطرحه اتحاد نقابات موظفي المصارف، وهو الدفاع عن حقوق جميع الموظفين بلا استثناء، بالاخص في هذا الظرف. كما أبدى كل التجاوب بما يخص المادة 4 من قانون الاندماج، ووعد بأن عضو التكتل النائب رازي الحاج سيتابع الموضوع في البرلمان".

كما بيّن أنّها "كانت مناسبة وضعنا خلالها جعجع في أجواء الانتخابات التي تجري على صعيد النقابات وعلى صعيد إتحاد نقابات موظفي المصارف. وأكدنا ضرورة وأهمية إحياء القطاع المصرفي، إذ لا حل من دون قطاع مصرفي حيوي يعيد تمويل الاقتصاد، ولا سيّما أن جوهر هذا القطاع الموظفون الذين كانوا أساس نهضته، من هنا يجب حمايتهم لأي رتبة انتموا وحماية تعويضاتهم، ومنع التعسف الذي يطالهم بالصرف، وكأنه يحدث هيكلة للمصارف بلا قانون؛ أو كأن المصارف تقوم بتصحيح وضعها الداخلي خارج أي خطة تعافي شاملة وكاملة".

وشدّد الحاج على أن "الجميع يجهد في هذا الإطار، إن لجهة إقتراحات قوانين تقدم بها تكتل "الجمهورية القوية"، أم كخطة تعافي متكاملة نحاول صياغتها مع الاتحاد والنقابات، لنعمل جميعنا ضمن اتجاه واحد وهو تعافي اقتصادي حقيقي ضمن وجود قطاع مصرفي حيوي وبوجود حقوق للمودعين والموظفين، وهذه معركتنا منذ البداية لأن المودعين والموظفين هم الفئات الأكثر تضرراً مما حصل".