بري التقى منصوري وعرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع قبلان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وعرض بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة خلال لقائه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان.

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