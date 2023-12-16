عشاء في "كازينو لبنان" تكريمًا للإعلاميين وبرعاية زياد المكاري

دعا رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان الخوري وفريق عمله الإعلامي، لبوتقة من الزملاء الإعلاميين مكرّمًا إياهم، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره.

وأثنى الخوري على التضحيات والدور الذي يقوم به الاعلام في نقل الحقيقة للمواطنين.

وقد أطفى الفرسان الأربعة الذين احييوا السهرة جوًا وطنيًا جامعًا من خلال أغانيهم، والتي اختتمت بـ"راجع راجع يتعمّر لبنان" فحمل الجميع العلم اللبناني ملوحين ومرددين مع أعضاء الفرقة.

وبعد النشيد الوطني ألقت مسؤولة الإعلام في الكازينو رنا وهبة كلمة رحّبت فيها بإعلام لبنان كما وصفته، وذكرت أنّ "إدارة كازينو لبنان بحضوركم معنا رغم كل التحديات والأحداث المحزنة التي يمرّ فيها البلد والمنطقة، واللقاء الليلة، هو ثمرة العلاقة المميزة معكم كمؤسسة سياحية وطنية، وقمتم عليها ورفعتم رايتها ونجاحها نحو العالمية عبر مؤسساتكم الإعلامية، وحضوركم الليلة فخر لنا وقيمة مضافة لهذه المؤسسة كازينو لبنان"، متمنية أن تحمل السنة الجديدة الأمل والسلام لوطننا.

بدوره، رحّب رئيس مجلس الإدارة رولان الخوري بالإعلاميين، مثنيًا على تضحياتهم للحفاظ على رسالتهم رغم الصعوبات التي يتعرضون لها.

وثمّن تضحيات الشهداء الإعلاميين الذين استشهدوا على أرض الجنوب الحبيب من عدو غاشم لا يعرف معنى لحقوق الانسان ولا حدود للاجرام لديه.

وأكّد أنّ "الحياة مستمرة رغم ما يعترضها من صعاب"، آملًا أن تحمل الأيّام المقبلة السلام والأمان والطمأنينة لجميع اللبنانيين وبخاصة للاعلاميين".

من جهته، أشار المكاري في كلمته إلى أنّ "السياسة اللبنانية انفلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مؤكدًا أنّ "المشهد الذي حصل يلخّص الكثير من الأمور، وكيف أن السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا".

واستشهد بجملة فرنسية لمورابو تشبّه الواقع اللبناني، والتي تقول بأن "البلدان لا تزرع بسبب خصوبتها ولكن بسبب حريتها، وهذا القول بشبهنا لأن الحرية أغلى شيء في بلدنا بغض النظر كيف أن كل واحد يرى مفهومه للحرية".

وإذ أعرب عن سروره لوجود الجميع في هذه السهرة ومن كافة الأطياف بـ"الرغم من ان كل واحد له رأيه الخاص سواء في موضوع الحرية او السياسة وحتى في مفهوم السيادة"، رأى ان "الاهم من كل ذلك اننا موجودين مع بعضنا".

وقال المكاري: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها أن تتحسن الأمور وتعود إلى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".

وتوجه إلى الإعلاميين بالقول: "اثبت العالم كم أن للإعلام قيمة في هذه الأيام، وحرب غزة اثبتت انه اساسي، ولا اعتبر أن هناك شيئًا سيغيّر المعادلة في منطقتنا إلا نقل الصورة الحقيقية لما يحصل، وللاعلام اللبناني اساسي ومهم، وانا كوزير إعلام منذ أن تولّيت المسؤولية أقف إلى جانب الإعلاميبن، ومؤمن بوجود الدولة رغم أن البعض لم يعد يعترف بذلك، إلا أنّه لا يمكننا أن نعيش إلا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل".

وذكر المكاري أنّ "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح أننا نمر بظروف صعبة واستثنائية، ولكن لا أحد منا يريد أن يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".

وتمنى على جميع الإعلاميين الوقوف إلى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون الإعلام، مؤكدًا أنّ "هذه الملاحطات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها إلى المرحلة التي نطمح إليها، لذلك المطلوب من الجميع أن نكون يدًا واحدة لكي نتوصل إلى وضع قانون جديد للإعلام يحمي الحريات، وهذا الهدف الـساس من هذا القانون"، مشيرًا إلى أنّه "عندما نقول الحريّة نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه إرث كبير هو الأرث الإعلامي والصحافي الذي نتمنى إلا ينتهي".

وختم موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة الكازينو وفريقه الإعلامي على هذه اللفتة الكريمة في تكريم الإعلاميين، مثنيًا في الوقت عينه على النهضة التي وصلت إليها هذه المؤسسة.