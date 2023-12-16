المرتضى: لن نسمح بهدم اي بناء تراثي بغض النظر عما اذا كان  مدرجاً على لائحة الجرد ام لا

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، أنه "تم الإتصال بعلم معالي الوزير من خلال خبر تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اتصال تلقّاه من كل من الناشطين في المضمار التراثي الأستاذين شارل حديفة ومايا ابراهيم شاه أن هناك أعمال هدم تجري في منطقة الصيفي استناداً إلى قرار عن سعادة محافظ بيروت يستند بدوره إلى قرار صدر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة ".

وأوضح المكتب، أنه "على إثر ذلك قرّر المرتضى بتاريخ اليوم، بعد التدقيق في المعطيات التي وردته، والتي تؤكد تراثية البناء المراد هدمه، منع عملية الهدم ووقف تنفيذ القرار الصادر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة، كما أرسل صورة قراره لابلاغها اصولاً من الجهات الإدارية المعنية كما كلّف المديرية العامة للآثار بالمتابعة وبالسهر على التقيّد بقرار منع الهدم".

وشدد على أن "وزير الثقافة لم يسمح ولن يسمح بهدم اي مبنى تراثي بغض النظر عما اذا كان مدرجاً على لائحة الجرد ام لا، وبصرف النظر عن اي قرار معاكس يكون قد صدر في تاريخ سابق عن وزير سابق، لأن الأمر يتعلق بالملكية العامة التراثية الواجب حفظها وصونها على الدوام".