"أ.ف.ب": وزيرة خارجية فرنسا تزور لبنان الإثنين بعد تأجيل رحلتها

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أجلّت زيارة كانت مقررة السبت إلى لبنان حتى الاثنين المقبل، جراء عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت.

وبحسب الوكالة، ارتأى طيّارو "فالكون 900" التي كانت تقلّ على متنها الوزيرة إلى جانب مستشارين وصحافيين وحراس أمنيين، أنه من الأفضل أن تعود الطائرة أدراجها إلى قاعدة فيلاكوبلي بالقرب من باريس.

لكن وبحسب الوكالة، فكولونا لم تلغِ زيارتها تمامًا، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية الأحد.