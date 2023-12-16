بو عاصي: علينا أن نحافظ على مصلحتنا الوطنية العليا ومهندس الانتصار عبر التمديد لقائد الجيش هو جعجع

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "مهندس الانتصار عبر التمديد لقائد الجيش أمس هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع"، لافتاً الى أننا "بسبب المصلحة الوطنية العليا قرّرنا أن نخوض هذه المعركة الصعبة، رغم أن النتيجة حتى الدقائق الأخيرة لم تكن مضمونة".

وأشار بو عاصي، في حديث لـ"لبنان الحر"، الى ان "هناك ٤ عناصر كان باستطاعتها عرقلة التمديد لقائد الجيش وهي: حزب الله وحركة امل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، لذا كان لدى القوات اللبنانية حرص على عدم تكتل "الرباعي" ضد التمديد وخصوصاً عبر محاولة التمديد في مجلس الوزراء دون المرور بوزير الدفاع ما يسهّل الإطاحة بهذه الخطوة في مجلس شورى الدولة".

واعتبر أنه "كان هناك عناصر عدة غير واضحة في هذه المعركة، ولكننا قمنا بواجباتنا ولم نخف من الفشل"، معتبراً أن "من مصلحة حزب الله ان يكون هناك قائد جديد للجيش، من حيث المضمون يدين له بالولاء ومن حيث الشكل يرضي عبره جبران باسيل".

وأضاف "ما شهدناه بالامس في هذا الملف يعكس على ما أعتقد شرخاً بين الحزب وأمل، فلو كانا يقومان بلعبة توزيع ادوار لما ذهبوا بعيداً في لعبة النصاب الذي تأمّن بشق النفس".

وعما إذا كان العماد عون سيصبح بعد الدور الذي لعبته "القوات" كرأس حربة في التمديد ملتزماً بها، أوضح "أعوذ بالله. جوزاف عون أثبت خلال ٦ سنوات ان ولاءه فقط للوطن والمؤسسة العسكرية. نحن كقوات لبنانية نتمنى منه ألا يكون لديه اي ولاء تجاهنا لا بل ان يستمر بنهجه كرجل دولة".

وتابع "علينا ان نحافظ على مصلحتنا الوطنية العليا وشعبنا كي نستطيع دعم القضية الفلسطينية، لا ان نرمي ذاتنا وشعبنا بآتون النار كما يفعل حزب الله وهذا لا يفيد أحداً".