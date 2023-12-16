انت الان تتابع خبر رئيس المفوضية يكشف لـ"السومرية" حقيقية توقف بعض الأجهزة الانتخابية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس مجلس المفوضين القاضي، عمر احمد، اليوم السبت، حقيقة توقف بعض الأجهزة الانتخابية.



وقال احمد لـ الخليج 365، انه "بعد ما أكملت المفوضية استعداداتها واجراءاتها الرصينة تم فتح جميع مراكز الانتخابات بجميع المحافظات في تمام الساعة السابعة صباحا دون توقف"، مشيرا الى ان "العملية بدأت بانسيابية عالية وبنسبة مشاركة واسعة جدا". وأضاف، ان "موضوع توقف بعض الأجهزة الانتخابية في بعض المحافظات غير صحيح"، مؤكدا ان "جميع الأجهزة تم تشغيلها بالموعد المحدد وستتوقف أوتوماتيكيا في الساعة السادسة مساءً".

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم