انت الان تتابع خبر المشتركة تكشف لـ السومرية آلية نقل "عصا الذاكرة" في الاقتراع الخاص والعام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي، في حديث لمراسل السومرية، إنه "خلال عملية التصويت الخاص لا توجد مراكز في مناطق نائية جداً بحيث تتطلب نقل عصا الذاكرة بواسطة الطيران، لذا سيتم نقله بواسطة العجلات من المحافظات الى بغداد".وبين، أن "عصا الذاكرة سينقل من المحافظات الى العاصمة بغداد بواسطة طيران الجيش والقوة الجوية خلال الاقتراع العام".

وأضاف، أن "الأمور تسير وفق الخطة المرسومة وعمل قطعاتنا تم بمهنية واندفاع ووطنية وهنالك توجيهات من القائد العام بعدم الضغط على أي منتسب خلال الادلاء بصوته والاختيار بحرية".

ونوه المحمداوي، قائلاً: "لدينا عمل مهم بعد اغلاق صناديق الاقتراع سيكون داخل المراكز من قبل مفوضية الانتخابات، ثم بعدها تتم عملية نقل عصا الذاكرة من المراكز والمحافظات الى مركز دولي في بغداد"، مشيراً إلى أن "الأمور الفنية واللوجستية ستنقل الى المخازن الموجودة في كل محافظة".

وعصا الذاكرة، هي عبارة عن ذاكرة "فلاش"، تُخزن فيها نتائج التصويت للمحافظات، إذ أن الأجهزة الإلكترونية، تحتفظ بنسخة من تلك النتائج، وهي تقرأ ورقة التصويت، ليتم إرسالها بعد ذلك إلى بغداد.