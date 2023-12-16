انت الان تتابع خبر انتهاء التصويت الخاص.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن مراكز الاقتراع في مناطق البلاد المتفرقة اغلقت ابوابها واعلنت انتهاء عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بعد انقضاء الوقت المقرر لها.

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

