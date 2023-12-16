كاتب سياسي: الشعوب العربية والإسلامية فقدت قائدا محنكا وحكيما أحبه الجميع لزهده وتواضعه وقربه من الناس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “نايف الوقاع”، أن الشعوب العربية والإسلامية فقدت قائدا حكيما ومحنكا أحبه الجميع لزهده وتواضعه وقربه من الناس.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ “نواف الأحمد الصباح”، كان صديقا للدول العربية والإسلامية حكاما وشعوبا.

وبين أن الشيخ “نواف” بدأ حياته السياسية في عام 1961، حين عين محافظا لمنطقة حولي، ليتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب القيادية العليا في الكويت.

وأفاد بأن الشيخ “نواف” عين وزيرا للداخلية ثم وزيرا للدفاع، وبعد تحرير الكويت تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح أن الشيخ “نواف” عاد نائبا لرئيس الحرس الثوري ثم وزيرا للداخلية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه خلال عام 2006 تم تزكيته وليا للعهد، قبل أن يتسلم الحكم في سبتمبر 2020.