سلطان عمان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في وفاة أمير الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة 3 أيام بدءا من اليوم/ السبت/ في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم/ السبت/ – “أن سّلطنة عمان تشارك قيادةً وحكومةً وشعبًا الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم في مصابهم الجلل؛ وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمدّ عائلته وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.