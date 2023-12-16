حماس تسخر من منشور للاحتلال: لا وقت لقلي البيض ومقاومونا منشغلون بشواء الميركافا

سخرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من منشور ألقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة تعرض فيه مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في الكشف عن أماكن قادة الحركة.



وزعم منشور الاحتلال أن "حماس فقدت قوتها"، وأن قادتها "لم يتمكنوا من قلي بيضة"، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق رد بقوله "لا وقت لقلي البيض، مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".



ودعت قوات الاحتلال في منشورها سكان غزة لتقديم معلومات تمكنها من "القبض على من وصفتهم بالأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".



ووضعت صورا لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وشقيقه الأصغر محمد السنوار الذي تعتقد قوات الاحتلال أنه يشرف على عمليات حركة حماس في قطاع غزة.



كما وضعت صورة للقيادي في القسام رافع سلامة الذي يعتقد أنه قائد لواء خان يونس، بالإضافة إلى صورة لقائد أركان كتائب القسام محمد الضيف.



عملات ورقية مزيفة



في سياق متصل ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منشورات مطبوعة على عملات ورقية مزيفة على حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، عرض فيها "مكافأة" لمن يقدم أي معلومات عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".



وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن الطائرات الإسرائيلية ألقت فوق مناطق حيي التفاح والدرج منشورات مطبوعة على عملة مزيفة من فئة (200 شيكل).



وجاء في نص المنشور: "إلى سكان الدرج والتفاح حكم حماس لن يدوم طويلا، وفروا على أنفسكم الأذى بسبب حماس"، وفق تعبيره.



وأضاف: "مستقبلكم بين أيديكم وهذه فرصتكم الأخيرة لتزويدنا بأي معلومات عن المختطفين لتضمنوا لأنفسكم مستقبلا أفضل ومكافأة قيمة"، على حد زعمه.



ودعا جيش الاحتلال من يملك معلومات إلى الإبلاغ عنها لدى القوات الإسرائيلية في الميدان أو الاتصال على رقم هاتف أرفقه بالمنشور.



وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال عدوانه على قطاع غزة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى أمس الخميس إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27% من عدد العسكريين القتلى، في حين أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة عن تدمير أكثر من 500 آلية للاحتلال منذ بدء العدوان البري على القطاع.



المصدر : الجزيرة+ الأناضول