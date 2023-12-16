عاجل.. القسام تنصب كمينًا يسقط عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال شرق خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام قبل قليل، تمكن مجاهدو القسام شرق خانيونس من تفجير عبوتين رعديتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسام عبر حسابها، أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم، فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى.

وكانت أعلنت القناة 14 العبرية، أن الحادث الذي قُتل فيه الأسرى الإسرائيليين الثلاثة رمياً بالرصاص في الشجاعية هو خلل تشغيلي.

وأشارت القناة إلى أن، الأسرى كانوا يحملون عصا عليها قطعة قماش بيضاء، على بعد عشرات الأمتار من القوة التي تعرفت عليهم، وكان على المبنى المجاور كان هناك نقش SOS 3 Kidnapped.

وأوضحت القناة، أنه بعد مقتل اثنين من الأسرى بالرصاص، ركض الثالث إلى مبنى مجاور وصرخ طلبا للمساعدة باللغة العبرية، ورغم ذلك قتلته قوة بقيادة اللواء.

وعلى جانب آخر، نعت المقاومة الفلسطينية حركة “حماس”، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحي، أمير دولة الكويت، وقالت في بيان لها: "نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء".

