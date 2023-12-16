اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم السبت مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فايجن سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - المستجدات المحلية بما في ذلك جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.