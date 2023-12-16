شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار ينعى أمير دولة الكويت.. ويؤكد: ترك إرث من العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، رحيل الرجل العظيم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذى وافته المنية، بعد أن قضى طيلة حياته فى خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمة العربية.

وقال الحزب في بيان له، "إننا نعرب عن بالغ تعازينا للشعب الكويتي العزيز والأسرة الطيبة في رحيل الحكيم تاركا إرث من البذل والعطاء لخدمة بلاده"، داعيا الله أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويرسل العزاء والمواساة لكل شعب الكويت في المغفور له بإذن الله.

كما أرسل الحزب برقيات العزاء والمواساة علي سفارة الكويت لدي القاهرة، لتقديم الواجب للبعثة الدبلوماسية وأسرة فقيد العرب والشعب الكويتي.