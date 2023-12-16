شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" ناعية أمير الكويت: قدم نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة، قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الامة العربية والإسلامية .

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا داعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان ينعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة .