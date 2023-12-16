شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى ناعيا أمير الكويت: فقدنا قائدا عربيا له تاريخ وطنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الحرية المصري، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد تاريخ طويل من الوطنية والعمل من أجل الكويت بشكل خاص والأمة العربية والإسلامية بشكل عام.

وأضاف الحزب في بيانه، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر كانت له مواقف عظيمة ومشرفة في دعم القضايا الشائكة بالمنطقة العربية وآخرهم القضية الفلسطينية ومحاولة الوصول إلى حل جذري.

كما تقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، وإلى جميع الشعوب العربية في وفاة فقيد الأمة، سألين المولى عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يحفظ الشعب الكويتي.