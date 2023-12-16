نواب: اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الدوائية سيكون له عائده الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق استثمارية جديدة.

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات رئيس الوزراء بإزالة أي معوقات تواجه الصناعات الطبية بمثابة سلاح استراتيجي وأمن قومي فى آن واحد،لذا كان لازاما على الدولة المصرية بذل الجهود للعمل على تصنيعه وتوفيره محليا.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن توطين الصناعات هدفه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة .

وتابعت النائبة هند رشاد، أن دعم الحكومة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.

ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

فيما تقول النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة العوائق التي تواجه توطين الصناعات الطبية تهدف إلى جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية واللقاحات.

وأوضحت موسى، أن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العوائق أمام الصناعات الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة في كافة الصناعات الطبية سواء الأدوية أو الأعضاء الصناعية أو المواد الكيميائية الطبية وغيرها.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تيسير وتبسيط اجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وتابعت عضو مجلس النواب أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

بينما أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتذليل أية عقبات تواجه توطين الصناعات الطبية هدفها الارتقاء بالخدمات الطبية وفتح أسواق استثمارية جديدة في صناعة الدواء لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات الطبية سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية في مصر.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن اتجاه الدولة لفتح أسواق استثمارية جديدة في مجال الصناعات الطبية جاء من منطلق أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية