شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشاركة المصريين بكثافة فى انتخابات الرئاسة يعكس مدى الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الحسيني جلال عيسي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية، يبعث برسالة للعالم اجمع أن الشعب المصري على قلب رجل واحد يقف خلف الوطن كما يعكس وعي وإدراك المصريين للتحديات الراهنة الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، مشيراً فى تصريحات الصحفية، أن الرد على المشككين جاء عبر إحتشاد المصريين أمام صناديق الإقتراع للتصويت في الانتخابات .

وأكد "جلال" أن الشعب المصري شارك ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء أن ذلك يعكس مدي الوعي لدي الشعب المصري لما تواجهه الدوله المصرية من تحديات إقليمية ودولية، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهود كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة، تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، وحرصها على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيد تتفق مع ضمانة الإشراف القضائي الكامل عليها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلقَ أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية أول أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.