شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية أعادت للأحزاب دورها الجماهيرى والتواصل مع الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية كان لها دور ملحوظ في الانتخابات الرئاسيه، بداية من قدرتها علي إقناع الناخبين بالنزول والمشاركة بقوة فيها وهو ما ساعد علي زيادة إقبال الناخبين في مشهد ديمقراطى تحدث عنه العالم رغم محاولة أعداء مصر تشويه.

وأضاف "غنيم"، أن الأحزاب السياسية سواء المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي او المؤيدة لباقي المرشحين نجحت في استغلال الانتخابات الرئاسية في إثبات قوتها ووجودها في الشارع السياسي وقدرتها علي حشد المواطنين من خلال المؤتمرات التي شهدتها فترة الدعاية الانتخابية او خلال أيام التصويت.

وأوضح ان الأحزاب مطالبة باستغلال هذه الحالة والاستمرار في الأنشطة الجماهيرية في كل مكان علي أرض مصر وإعادة تنظيم هياكلها والاعتماد علي الشباب في تحركاتها في الشارع .

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الانتخابات الرئاسية أعادت الحياة إلى الأحزاب التي اختفت لفترة طويلة داخل مقراتها واعطاها قبله الحياه مره اخري و أضاف أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب التي يجب ان تستغل الفرصه لتحقيق أهدافها.