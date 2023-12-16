شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل ناعيا أمير الكويت: كان نعم السند لمصر ولحق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الجيل الديمقراطى وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذى رحل بعد حياة طويلة حافلة قضاها فى خدمة بلاده والأمة العربية، مضيفا: كان نعم السند لمصر ولقضيتنا المركزية وحق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 .

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن مصاب الأمة العربية فى فقدان الراحل الكبير كبير وفادح، لافتا أن أمير الكويت العظيم رحل فى وقت عصيب تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخطط التصفية، وكنا فى أشد الحاجة لمواقف الراحل الكبير القوية والقومية المساندة لأهلنا الفلسطينيين، ولكن عزاؤنا أن الكويت شعبا وقيادة ستسير على نهج فقيدها العظيم ودعا الشهابي الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وشعب الكويت والشعوب العربية الصبر والسلوان وأنا لله وانا اليه راجعون.