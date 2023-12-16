أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية داست خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة".
وتقلت القناة عن مصدر صحفي قوله إنّ "أكثر من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنّ "المستشفى دُمر بالكامل وقوات الاحتلال تستهدف أي شيء يتحرك في محيطه".
من جهته، ذكر مدير عام وزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة"، أنّ "قتل الجرحى والمصابين ودهسهم بالجرافات يجب أن يوثق من قبل المؤسسات الحقوقية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": جرافات إسرائيلية داست خيام النازحين بساحة مستشفى كمال عدوان بغزة ودفنت العشرات أحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.