"الجزيرة": جرافات إسرائيلية داست خيام النازحين بساحة مستشفى كمال عدوان بغزة ودفنت العشرات أحياء

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية داست خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة".

وتقلت القناة عن مصدر صحفي قوله إنّ "أكثر من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنّ "المستشفى دُمر بالكامل وقوات الاحتلال تستهدف أي شيء يتحرك في محيطه".

من جهته، ذكر مدير عام وزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة"، أنّ "قتل الجرحى والمصابين ودهسهم بالجرافات يجب أن يوثق من قبل المؤسسات الحقوقية".