"القسام" نشرت مشاهد لاقتحام تجمع لجنود إسرائيليين بمنطقة جحر الديك وقتل جميع الجنود في المكان

نشرت كتائب "القسام" مشاهد لاقتحام تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك في قطاع غزة وقتل جميع الجنود المتواجدين في المكان. وهذه المشاهد مرتبطة بعملية لـ"القسام" يوم أمس، حيث أعلنت أنّ "مقاتيلنا اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر، داخل خيمة عسكريّة للعدو في منطقة جحر الديك وسط ​قطاع غزة​، وتمكّنوا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

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