تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حيث طالبت العائلات بـ"وقف القتال وبدء مفاوضات".
وأمس أيضًا، تظاهر عدد من العائلات أمام المقر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل 3 من الأسرى في غزة "عن طريق الخطأ"، بحسب زعمه.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب تطالب بـ"وقف القتال وبدء مفاوضات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.