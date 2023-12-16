مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب تطالب بـ"وقف القتال وبدء مفاوضات"

تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حيث طالبت العائلات بـ"وقف القتال وبدء مفاوضات".

وأمس أيضًا، تظاهر عدد من العائلات أمام المقر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل 3 من الأسرى في غزة "عن طريق الخطأ"، بحسب زعمه.