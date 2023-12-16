قصف إسرائيلي استهدف أطراف طيرحرفا جنوبي لبنان وإطلاق صواريخ اعتراضية فوق منطقة طبريا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي استهدف أطراف طيرحرفا. إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ اعتراضية فوق منطقة طبريا عند الحدود مع لبنان.

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