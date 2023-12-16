كشفت كتائب "القسام"، أنّ "أحد مجاهدينا هاجم مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدويّة وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا"، وفق ما نقلت في بلاغ.
ويأتي البلاغ بعد سلسلة عمليات أعلنت عنها "القسام" في وقت سابق من اليوم، مستهدفة جنود الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ71 من الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت مهاجمة مجموعة جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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