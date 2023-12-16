رئيس الأركان الإسرائيلي: أنا والجيش نتحمل مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بمنطقة الشجاعية

ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي "أنّنني والجيش نتحمل مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعيّة"، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل 3 أسرى "عن طريق الخطأ" وفق زعمه يوم الجمعة.

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