قوى الأمن: تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة إقامة "سباق الميلاد"

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة إقامة "سباق الميلاد"، حيث أوضحت أنّ "بتاريخ 17/12/2023 ستُقيم جمعيّة بيروت ماراتون "سباق الميلاد" لمسافة /5/ كلم حيث سيُشارك فيه عدد كبير من العدّاءات والعدّائين".

ولفتت إلى أنّه "سينطلق السّباق بتمام الساعة 09،30 من أمام "أيشتي" AISHTI شارع ألمبي باتجاه أسواق بيروت، ثمّ يسارًا نحو الـ "ميد غالف" MEDGULF، ثمّ يمينًا نحو فندق "الهيلتون" Hilton، ليُتابع يسارًا باتجاه عين المريسة نحو "ماك دونالدز" McDonald’s، وبالعكس"، حيث سيتمّ قطع السّير عند مرور المشاركين، على أن يُعاد فتحه بعد مرورهم مباشرة.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.