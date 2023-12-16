وزير البيئة أطلق أول درب جيولوجي في لبنان في محمية أرز جاج الطبيعية في جبيل

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أوّل درب جيولوجي في لبنان في محمية ارز جاج الطبيعية في جبيل، ضمن مشروع "الحد من تدهور الاراضي"، المشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأوضح الوزير ياسين أن "الدرب الجديد الذي سيضيء على الثروة الطبيعية والجيولوجية المميزة في محمية ارز جاج هو ثمرة تعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني ولجنة إدارة المحمية وشركاء اخرين، وبدعم علمي من دائرة علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت".
وأضاف "اليوم هو خطوة في تعميق عملنا في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان، وبداية الدرب لتحقيق بارك جيولوجي سيكون الاول في لبنان".
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