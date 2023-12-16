لندن ـ ا.ف.ب: أعلنت المملكة المتحدة أنَّ إحدى مدمَّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنَّها «مُسيَّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنُّها جماعة أنصار الله في اليمن على خلفية العدوان على غزَّة.

وكتب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس على منصَّة إكس «خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنَّها طائرة مُسيَّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، مشيرًا إلى أنَّ السفينة العسكرية أطلقت صاروخًا تمكَّن من «تدمير الهدف بنجاح».

كانت هذه تفاصيل خبر مدمرة بريطانية تسقط ما يعتقد بأنها مسيرة هجومية فـي البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.