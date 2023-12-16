الاحتلال يحقق فـي قتل ثلاثة من أسراه فـي غزة

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّه يحقق في ملابسات مقتل ثلاثة من أسراه «عن طريق الخطأ» في غزَّة بعدما اعتقد جنوده أنَّهم يشكِّلون «تهديدًا» في واقعة أثارت احتجاجات في تل أبيب.

وأفاد الجيش أنَّ يوتام حاييم وألون شمريز وسامر الطلالقة، وجميعهم في العشرينات من العمر، قتلوا بالرصاص خلال عمليات في مدينة غزَّة، مع مواصلة «إسرائيل» عدوانها الجوِّي وعملياتها العسكرية البَرِّية في القطاع المحاصَر.

وكان الثلاثة من بين الذين أسَرتهم المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1139 شخصًا قضى غالبيتهم في اليوم الأول، إضافة إلى احتجاز نحو 240 أسيرًا، بحسب السُّلطات الإسرائيلية.

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