شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 31 مسيرة.. روسيا تكثف هجماتها الجوية على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، إن 31 مسيرة أطلقت على الأراضي الأوكرانية من روسيا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، جرى اعتراض 30 منها، وكانت كييف ضمن المدن المستهدفة.

وأعلن القائد العسكري الإقليمي سيرهي بوبكو عدم وقوع إصابات جراء حطام المسيرات المتساقط.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا على مدار الأيام الأخيرة، بمسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

البنية التحتية

وكانت موسكو استهدفت في الشتاء الماضي البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بوجه خاص.

ونجحت أنظمة الدفاع الصاروخية التي وفرها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، في إسقاط كثير من المسيرات.