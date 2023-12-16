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"نهاية نظام كيم".. أمريكا تحذر كوريا الشمالية من شن هجمات نووية

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رويترز- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ذكر بيان مشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم السبت، أن واشنطن حذرت كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تشنه عليها أو على حلفائها غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونج أون.

وقال البيان "أكد الجانب الأمريكي مجددا أن أي هجوم نووي تشنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على جمهورية كوريا سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وعقدت المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اجتماعها الثاني في واشنطن أمس الجمعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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