شكرا لقرائتكم خبر عن "نهاية نظام كيم".. أمريكا تحذر كوريا الشمالية من شن هجمات نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر بيان مشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم السبت، أن واشنطن حذرت كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تشنه عليها أو على حلفائها غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونج أون.

وقال البيان "أكد الجانب الأمريكي مجددا أن أي هجوم نووي تشنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على جمهورية كوريا سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وعقدت المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اجتماعها الثاني في واشنطن أمس الجمعة.