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بوتين يوجّه تحذيراً بشأن الانتخابات الرئاسية الروسية

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ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حصول «تدخل» أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في مارس 2024.
وقال بوتين المرشّح لإعادة انتخابه، خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في «الدوما»، مجلس النواب في البرلمان، إن «أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية».
وأكد «نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله. إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا».
وشكر الرئيس الروسي أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تشارك «في العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا و«تقاتل جنبا إلى جنب من أجل روسيا»، وتلك التي تساعد الجنود وعائلاتهم.
وأعلن بوتين، الأسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 مارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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