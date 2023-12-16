32 طن مواد طبية وسيارتي إسعاف لإغاثة غزة

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي، أمس، الباخرة الإغاثية السعودية الرابعة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية الـ30، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيدًا لنقلهما إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وسبق ذلك وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ29، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مواد طبية بإجمالي وزن 32 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.