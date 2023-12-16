4 شركات كبرى تعلق مرور سفنهما من البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت 4 شركات تعليق مرور سفنهما من البحر الأحمر خشيةً من استهدافات القوات المسلحة اليمنية.

وبعد شركتا الشحن ميرسك لاين وهاباغ لويد، انضمت لهما شركة "سي أم إيه - سي جي أم" الفرنسية و"أم أس سي ميدترينيان" السويسرية الإيطالية، ووفقا لوسائل إعلامٍ إسرائيلية الشركات قررت تعليق جميع شحنات حاوياتها عبر البحر الأحمر.

وبعد شركة ميرسك لاين الدنماركية وأم أس سي السويسرية الإيطالية وكوسكو الصينية، تعد شركة "سي أم إيه - سي جي أم"، رابع أكبر مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم .

ونشرت شركة ميرسك لاين بياناً، قالت فيه إنّه عقب الحادث الذي استهدف سفينة "ميرسك جبل طارق" والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات، الخميس، فقد طلبت من كل سفنها في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، "تعليق إبحارها حتى إشعار آخر"، بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد"، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين على الأقل".