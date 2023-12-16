الكويت تودع أمير المصالحات

ياسر رشاد - القاهرة - توفى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر أمس، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وأسند الراحل الشيخ صباح الأحمد، للشيخ نواف الأحمد، مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية 2003، وجرى تزكيته ولياً للعهد 2006، وعرف عنه قربه من الجميع وبساطته بالتعامل، وكان محور تهدئة للتوترات المتكررة بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستكمل وساطة الأزمة الخليجية بالسعودية، وأجرى أول زيارة خارجية له للسعودية لحضور قمة العلا 2021، وشهدت المصالحة، واتسمت الحياة البرلمانية بعهده بالهدوء.

ويصف الكويتيون أميرهم الشيخ نواف الأحمد بتواضعه، وهو ما وثقوه على وسائل التواصل الاجتماعى للقاءاتهم به غالباً فى المساجد، حيث كان يحرص على أداء الصلاة فى مسجد الحى السكنى الذى يقطنه متجرداً من مظاهر الحكم حتى فى ملابسه، إذ يحضر إلى المسجد دون عباءة، ويقود سيارته بنفسه دون حراسة.

وبدأ أمير الكويت الراحل عهد حكمه، الذى دام 3 سنوات وشهرين، باستكمال وساطة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى الأزمة الخليجية، وقام بأول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة العلا الخليجية التى عقدت فى 5 يناير 2021 برئاسة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى محافظ العلا السعودية، وشهدت المصالحة الخليجية.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد شكر وإشادة الإدارة الأمريكية لموافقته على إسهام الكويت فى عمليات إجلاء الأمريكيين ورعايا جنسيات أخرى من أفغانستان فى أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد، وإسقاط الحكومة السابقة بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومحلياً دعا الشيخ نواف الأحمد فى سبتمبر 2021 إلى حوار وطنى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برعايته، وذلك على إثر تأزم فى العلاقة بينهما؛ بسبب مواقف لنواب المعارضة حالت دون انعقاد جلسات مجلس الأمة (البرلمان) العادية.