حماس: لا ثقة لدينا في الموقف الأمريكي وإدارة بايدن شريكة في مجازر الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي بمدينة بيروت، اليوم السبت، إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه على مدى 71 يوما، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب نحو 1700 مجزرة في القطاع خلال تلك الفترة.

وأكد حمدان أن جيش الاحتلال في غزة ينتقل من فشل إلى فشل، موضحا أن لا ثقة لدى حماس في الموقف الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن شريكة في مجازر الاحتلال.

وأشار حمدان إلى أن 45% من الشهداء بجنوب غزة هم من النازحين ما يكذب ادعاءات الاحتلال بمناطق آمنة، لافتا إلى أن القطاع بشماله وجنوبه مستهدف بسلاح أمريكي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد حمدان على أن ما فعله الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان بغزة اليوم يشكل مجزرة جديدة، مؤكدا أن أهل القطاع صامدين وراسخين وثابتين على أرضهم بالرغم من مجازر الاحتلال.

ولفت إلى أن انتهاكات العدو الإسرائيلي المتواصلة لن تمنحه شرعية على أي شبر من أرض غزة، منوّها إلى أن استهداف الطواقم الإعلامية واستشهاد 71 صحفيا إرهاب لن يخفي جرائم الاحتلال.

وأوضح القيادي في حماس أن استهداف الطواقم الصحفية وآخرهم مصور "الجزيرة" سامر أبو دقة إرهاب صهيوني

ونوّه حمدان إلى أنه لا تبادل للأسرى قبل وقف العدوان وقبول شروط المقاومة.