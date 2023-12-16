الاحتلال يعلن مقتل جندي قرب الحدود اللبنانية وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء إصابتهم بمسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.

كذلك أكد جيش الاحتلال إصابة ضابط في وحدة المدرعات بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات، اليوم السبت، على محيط بلدتي مروحين وراميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوع إصابتين في انفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

واستهدف حزب الله اللبناني قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة وتمكن من تحقيق إصابات مباشرة، كما استهدف قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم دشمة يتحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى الى سقوطهم بين قتيل وجريح".