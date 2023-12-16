كرم: المصلحة الوطنية العليا كانت وراء التمديد لقائد الجيش

أعرب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، في تصريح من باريس، عن "ارتياحه لنتيجة جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت بتمديد خدمة قائد الجيش العماد جوزاف عون، على رأس القيادة لمدة سنة".

وذكر أنّه "عدا المؤهلات التي يتصف بها العماد عون، والشغور في قيادة الجيش في ظل عدم اكتمال عقد المجلس العسكري وعدم تعيين رئيس للاركان، كانت خطوة التمديد، التي اقدم عليها المجلس النيابي، اكثر من ضرورية في هذه الأحوال الحرجة والخطرة، التي يمر بها لبنان. وإن المصلحة الوطنية العليا هي التي كانت وراء التمديد، ولا يمكن إدخال الموضوع في التجاذبات السياسية الضيقة، لأن المنتصر من هذه الخطوة هو وحدة المؤسسات، وفي مقدمها مؤسسة الجيش، بدءا من قيادتها، لأنها موضع ثقة اللبنانيين جميعا على إختلاف انتماءاتهم ومشاربهم وطوائفهم".

وتمنى كرم أن "يكون إنجاز هذا الاستحقاق منطلقا لانجازات أخرى لا تقل شأنا وأهمية، وملء سائر المواقع الشاغرة في وقت قريب، بدءا من رئاسة الجمهورية، لأنها الأساس في عملية انتظام عمل الدولة ومؤسساتها"