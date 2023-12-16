حمدان: جيش الاحتلال ينتقل من فشل إلى فشل ولا تبادل للأسرى قبل وقف العدوان وقبول شروط المقاومة

أوضح القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "العدوان الإسرائيليّ على غزّة لم يُحقق أهدافه على مدى 71 يومًا".

وخلال مؤتمر صحافي أقامته "حماس" في بيروت حول الحرب الإسرائيلي على قطاع غزّة، أشار إلى أنّ "الاحتلال ارتكب نحو 1700 مجزرة في غزة خلال 71 يومًا"، مشددًا على أنّ "جيش الاحتلال في غزة ينتقل من فشل إلى فشل".

وأكّد حمدان أنّه "لا ثقة لدينا في الموقف الأميركي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شريكة في مجازر الاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "45% من الشهداء بجنوب غزة هم من النازحين، ما يُكذّب ادعاءات الاحتلال بمناطق آمنة"، وقال: "قطاع غزة بشماله وجنوبه مستهدف بسلاح أمريكي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي".

وحول حادثة دهس خيام النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان، أكّد أنّ "ما فعله الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان بغزة اليوم يشكل مجزرة جديدة"، مضيفًا "أهل غزة صامدون وراسخون وثابتون على أرضهم بالرغم من مجازر الاحتلال".

وشدد حمدان على أنّ "استهداف الطواقم واستشهاد 71 صحفيًا إرهاب لن يخفي جرائم الاحتلال"، مجددًا التأكيد أنّ "لا تبادل للأسرى قبل وقف العدوان وقبول شروط المقاومة".